Milli kaleci Çorluspor 1947'de

2007 yılında veda ettiği profesyonel liglere 17 yıl aradan sonra dönüş yapan Tekirdağ temsilcisi Çorluspor 1947, milli kaleci Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine tecrübeli kaleci Cenk Gönen'in yanı sıra Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş ve yöneticiler katıldılar.

Teknik Direktörlük görevine tecrübeli isim Özcan Kızıltan'ın getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Başkan Yusuf Gümüş, "Yeni sezon için iddialı ve ses getirecek bir kadro kurmak için yönetim kurulumuzla birlikte hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Kalemizi emin ellere teslim etmek için ülkemizin güzide kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giymiş olan milli kaleci Cenk Gönen ile anlaşma imzaladık. Cenk Gönen geçtiğimiz sezon formasını giydiği takımla şampiyonluk sevinci yaşamıştı. İnşallah bir şampiyonluk sevincini de hep beraber yaşayacağız" dedi.

Başkan Yusuf Gümüş, teknik heyetin talebi doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.