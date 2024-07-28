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Spor

Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Elis Özbay, kadınlar tek çifte repesaj yarışında 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

28 Temmuz 2024 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte repesaj yarışında 8:00.00'lık derecesiyle serisini 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Elis Özbay, çeyrek final yarışına 30 Temmuz Salı günü çıkacak.

Öte yandan Elis Özbay, Tokyo'da erkeklerde bunu başaran Onat Kazaklı'dan sonra çeyrek finale kalan ikinci Türk kürekçi oldu.

ÇEYREK FİNAL YOLU

Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte elemelerinde mücadele etti. Organizasyonda 7:57.06'lık derecesiyle serisinde 4'üncü olan Elis Özbay, çeyrek finale yükselmek için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Repesaj mücadelesinde Singapur'dan Saiyidah Aisy Binte Mohamed Rafaee, İran'dan Fatemeh Mojallaltopraghghale ve Cezayir'den Nihed Benchadli ile yarışan Elis, 2. olarak çeyrek finale yükseldi.

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