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Spor

Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Ermenistan maçı hangi kanalda?

Türkiye-Ermenistan maçı için heyecan dorukta. A Milli futbol takımı, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında Ermenistan'ı yenmek için mücadele edecek. D grubunda mücadele eden A Milli takım geride kalan 4 müsabakadan 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı ve 9 puanla ilk sırada yer aldı. Peki Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Ermenistan maçı hangi kanalda?

6 Eylül 2023 Çarşamba 13:04 - Güncelleme:
Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Ermenistan maçı hangi kanalda?
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Milli maç için nefesler tutuldu. A Milli futbol takımı EURO 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubu beşinci maçında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Ermenistan maçı için geri sayım devam ederken futbolseverler Türkiye-Ermenistan maçının tarih ve saatini merak ediyor. Buna göre Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Ermenistan maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Ermenistan EURO 2024 D grubu maçı 8 Eylül Cuma saat 21:45'te oynanacak.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında Türkiye-Ermenistan maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası D grubunda mücadele eden A Milli takım geride kalan 4 müsabakadan 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı ve 9 puanla ilk sırada yer aldı.

Grupta sadece Hırvatistan'a kaybeden Türkiye, Ermenistan karşısında kayıp yaşamak istemiyor.

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