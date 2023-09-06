Milli maç için nefesler tutuldu. A Milli futbol takımı EURO 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubu beşinci maçında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Ermenistan maçı için geri sayım devam ederken futbolseverler Türkiye-Ermenistan maçının tarih ve saatini merak ediyor. Buna göre Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Ermenistan maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Türkiye-Ermenistan EURO 2024 D grubu maçı 8 Eylül Cuma saat 21:45'te oynanacak.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?



EURO 2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında Türkiye-Ermenistan maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası D grubunda mücadele eden A Milli takım geride kalan 4 müsabakadan 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı ve 9 puanla ilk sırada yer aldı.

Grupta sadece Hırvatistan'a kaybeden Türkiye, Ermenistan karşısında kayıp yaşamak istemiyor.