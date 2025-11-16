Fenerbahçe forması giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, Hollanda ile oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

ADAY KADRODAN ÇIKARTILDI

Yapılan ilk kontrollerinde adduktor kasından sakatlandığı belirlenen Polonyalı futbolcu, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK

26 yaşındaki futbolcunun durumu, İstanbul'da gerçekleştirilecek kontrollerin ardından netlik kazanacak.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Szymanski'nin, sakatlığının ardından milli ara dönüşündeki Rizespor ve Ferencvaros maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Polonyalı futbolcunun, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği ise MR sonuçlarına göre netleşecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.