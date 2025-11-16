İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Milli maçta oyuna devam edemedi! Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Milli maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber. Yapılan ilk kontrollerin ardından adduktor kasından sakatlandığı belirlenen Polonyalı futbolcu, milli takım kadrosundan çıkarıldı. Sebastian Szymanski'nin durumu İstanbul'da gerçekleştirilecek kontrollerin ardından netlik kazanacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Kasım 2025 Pazar 10:40 - Güncelleme:
Milli maçta oyuna devam edemedi! Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe forması giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, Hollanda ile oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

ADAY KADRODAN ÇIKARTILDI

Yapılan ilk kontrollerinde adduktor kasından sakatlandığı belirlenen Polonyalı futbolcu, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK

26 yaşındaki futbolcunun durumu, İstanbul'da gerçekleştirilecek kontrollerin ardından netlik kazanacak.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Szymanski'nin, sakatlığının ardından milli ara dönüşündeki Rizespor ve Ferencvaros maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Polonyalı futbolcunun, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği ise MR sonuçlarına göre netleşecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

