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Spor

Milli maçta sakatlanmıştı! Davinson Sanchez'den iyi haber

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti maçta Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez sakatlık yaşamıştı. Çarpışma ve başına aldığı darbe sonrası bilinç kaybı yaşayan oyuncunun durumu ciddi olmadığı takımla antrenmanlara katıldığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ24 Mart 2025 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
Milli maçta sakatlanmıştı! Davinson Sanchez'den iyi haber
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Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'de Galatasaraylıları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Davinson, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın Kolombiya'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanmıştı.

Brezilya kalecisi Alisson'la çarpışan ve başına aldığı darbe nedeniyle kenara gelen Sanchez'in kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı ancak durumunun ciddi olmadığı açıklanmıştı.

ANTRENMANA KATILDI

Kolombiya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından antrenman fotoğrafları yayınlanırken Sanchez'in de yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

PARAGUAY MAÇI 26 MART'TA

Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Paraguay'la karşı karşıya geleceği maç 26 Mart Çarşamba günü sabaha karşı TSİ 03.00'te başlayacak.


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