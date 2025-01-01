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Spor

Milli masa tenisçi Görkem Öçal, dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), bugün dünya sıralamasını açıkladı. Milli masa tenisçi Görkem Öçal, 15 yaş altı kategorisinde dünya 6'ncılığına yükseldi.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 23:51 - Güncelleme:
Milli masa tenisçi Görkem Öçal, dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi
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Milli masa tenisçi Görkem Öçal, 15 yaş altı kategorisinde dünya 6'ncılığına yükseldi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), bugün dünya sıralamasını açıkladı.

Kariyerinde 13 yaş altı tekler Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Görkem Öçal, elde ettiği bu başarıyla 2025 yılı içerisinde düzenlenecek Dünya Masa Tenisi (WTT) turnuvalarına isme özel davet hakkı, 15 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonalarında seri başı olma avantajını kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Erkek Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Gökmen Öcal, "Sıkı ve planlı çalışmamızın meyvelerini almaya devam ediyoruz. Yıldız Erkek Masa Tenisi Milli Takım sporcusu Görkem, Türk masa tenisi tarihinde 15 yaş altı kategorisinde elde ettiğimiz en iyi dereceye ulaşarak ITTF dünya 6'ncılığına yükseldi. Şimdi hedefimiz dünya ilk üçüne girmek" ifadelerini kullandı.

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