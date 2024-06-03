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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi deplasmanda İtalya ile yapacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

3 Haziran 2024 Pazartesi 01:38 - Güncelleme:
Milli mesai sürüyor
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi 4 Haziran Salı günü deplasmanda İtalya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışmanın ardından tam sahada çift kale maçla devam eden antrenman, duran top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, antrenmanı takip etti.

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