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Spor

Milli motorsikletçiler İngiltere'de yarışacak

Milli motosikletçiler, İngiltere'de yapılacak Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nda yarışacak.

30 Haziran 2023 Cuma 16:09 - Güncelleme:
Milli motorsikletçiler İngiltere'de yarışacak
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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nda sezonunun 6. ayak yarışları, 1-2 Temmuz tarihlerinde Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Pata Yamaha Prometeon takımıyla Cumartesi TSİ 16.00'da ilk yarışa çıkacak Toprak Razgatlıoğlu, 2 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'de superpole, 18.00'de ise hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağında MV Agusta Reparto Corse takımıyla Bahattin Sofuoğlu, Cumartesi TSİ 17.15'te ilk, 2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.

Bu sınıfta yer alan genç milli sporcu Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing) sakatlığı nedeniyle start alamayacak.

MERT KONUK AVRUPA KUPASI'NA KATILACAK

İngiltere'de R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda mücadele edecek genç milli motosikletçi Mert Konuk, Donington Park Pisti'nde Cumartesi TSİ 13.45'te birinci, TSİ 18.15'te de hafta sonunun ikinci yarışına katılacak.

Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası'nın 1-2 Temmuz tarihlerinde İtalya'da yapılacak yarı finaline katılacak genç sporcu Hasan Hüseyin Baş ise Galaello MX Pisti'nde düzenlenecek organizasyonda iyi bir derece elde edip, Çekya'da organize edilecek finale katılabilmek için mücadele verecek.

  • milli motosikletçiler
  • İngiltere
  • Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları

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