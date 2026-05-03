  • Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Macaristan'da 13. oldu
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan ayağındaki son yarışta 13. olarak sezonun en iyi sonucunu elde etti.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'da gerçekleştirilen 4. ayağındaki son yarışta 13. oldu.

Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirildi.

Yamaha Motoxracing takımı adına 54 numaralı Yamaha YZF-R1 motosikletiyle piste çıkan Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 21 turluk yarışta damalı bayrağı 13. sırada geçti. Bu sezonki en iyi derecesini elde eden Bahattin, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde ikinci kez bir yarıştan puan aldı.

Macaristan'da hafta sonunun ikinci ana yarışını Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, Barni Spark takımından İtalyan sürücü Yari Montella ise üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasmanda 248 puanla Nicolo Bulega birinci, 166 puanla Iker Lecuona ikinci, 99 puanla da ELF Marc VDS'den İngiliz pilot Sam Lowes üçüncü sırada yer aldı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, bugünkü yarış sonrası genel klasmandaki puanını 4'e çıkartarak İngiliz pilot Jonathan Rea (Honda HRC) ile 20. sırayı paylaştı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağı, 15-17 Mayıs tarihlerinde Çekya'da koşulacak.

