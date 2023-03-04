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Spor

Milli motosikletçi Can Öncü kariyerinde bir ilki başardı

Milli motosikletçi Can Öncü, Endonezya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
Milli motosikletçi Can Öncü kariyerinde bir ilki başardı
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Şampiyonanın Endonezya'daki ikinci ayağında tüm turları lider geçen Red Bull sporcusu Can Öncü, Pertamina Mandalika Pisti'nde Kawasaki Puccetti takımıyla kariyerinin 65. yarışında ilk galibiyetine ulaştı.

Yarışı, Ducati pilotu Federico Caricasulo ikinci, Triumph takımından Niki Tuuli de üçüncü sırada tamamladı.

Can Öncü, galibiyetin ardından konuşan yaptığı açıklamada, "Bugün inanılmaz. Her turda çok zorladım. Farkın açıldığını gördüm, bu şekilde devam ettim. İnanılmaz ve çok eğlenceli bir yarış oldu. Yarın da bu şekilde devam etmek istiyorum. Mandalika'ya, piste ve yarış organizatörlerine teşekkür ederim. Toprak beni motive etti, çok iyi bir iş çıkardı. Kenan Sofuoğlu ve Kawasaki'ye de teşekkür ediyorum. Gelişmeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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