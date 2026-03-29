  • Milli motosikletçi Sofuoğlu'ndan Portimao'da talihsiz kaza
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz etabındaki ikinci yarışta 5. turda kaza yaparak mücadeleyi yarıda bıraktı.

AA29 Mart 2026 Pazar 18:49 - Güncelleme:
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında hafta sonunun ikinci yarışını geçirdiği kaza nedeniyle tamamlayamadı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağında son yarış, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha'nın Motoxracing Worldsbk takımıyla katıldığı 20 turluk yarışın 5. turunda bir virajda motorunu düşürdü. Kazanın ardından ayağa kalkan milli motosikletçi, garaja geri döndü ve yarışı tamamlayamadı. Portekiz'de son yarışta, Bahattin ile birlikte 7 sporcu bitiş çizgisine ulaşamadı.

Portekiz'de son yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, ROKiT BMW Motorrad takımından Portekizli sürücü Miguel Oliveira ise üçüncü sırada bitirdi.

Dün Portekiz'de koşulan ilk yarışı da Bulega birinci, Lecuona ikinci ve Oliveira da üçüncü tamamlamıştı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı, 17-19 Nisan tarihlerinde Hollanda'nın Assen şehrinde bulunan TT Assen Circuit Pisti'nde koşulacak.

