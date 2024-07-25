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Spor

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024'e Türkiye rekoruyla başladı

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında kendi kariyerinin ve Türkiye'nin 671 puanla en iyi derecesini elde ederek 5. oldu.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024'e Türkiye rekoruyla başladı
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Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşı kadınlar bireysel sıralama yarışmasında 17 yaşındaki milli sporcu Elif Berra Gökkır mücadele etti.

Sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini elde ederek 64 sporcu arasında 5. olan Elif Berra Gökkır, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti.

Öte yandan Güney Koreli Sihyeon Lim, 694 puanla dünya rekoru kırarak birinci sırada yer aldı.

  • Elif Berra Gökkır
  • Paris 2024 Olimpiyatları
  • Okçuluk

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