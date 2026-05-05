İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2234
  • EURO
    52,9585
  • ALTIN
    6627.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli okçu Emircan Haney, 718 puanla Avrupa rekorunu egale etti
Spor

Milli okçu Emircan Haney, 718 puanla Avrupa rekorunu egale etti

Milli okçu Emircan Haney, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda 718 puanla Avrupa rekoruna ortak oldu.

AA5 Mayıs 2026 Salı 18:50 - Güncelleme:
Milli okçu Emircan Haney, 718 puanla Avrupa rekorunu egale etti
ABONE OL

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Çin'de düzenlenen ikinci ayağına katılan milli sporculardan Emircan Haney, erkekler makaralı yay sıralama atışlarında 718 puanla Avrupa rekorunu egale etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Emircan, Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda tarihi bir performansa imza attı.

2025'te dünyada yılın en iyi okçusu seçilen Emircan, erkekler makaralı yay sıralama atışlarında topladığı 718 puanla Avrupa rekoruna ortak oldu.

25 yaşındaki Emircan, Türkiye Makaralı Yay Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Evren Çağıran'a (715 puan) ait Türkiye rekorunu da ele geçirdi.

  • emircan haney
  • okçu
  • milli sporcu

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.