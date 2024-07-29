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Spor

Milli okçular yarı finalde Fransa engeline takıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya mağlup oldu.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
Milli okçular yarı finalde Fransa engeline takıldı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı final müsabakasında Fransa'ya kaybetti.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault ve Baptiste Addis'in temsil ettiği Fransa'yla karşılaştı.

İlk seti milliler kazanırken, ikinci sette Fransa durumu 2-2'ye getirdi. Üçüncü sette 6 okta 58 puan alan milli takım, skoru 4-2'ye getirdi.

Dördüncü seti Fransa kazanırken durum da 4-4'e geldi. Beşinci setin beraberlikle sonuçlanmasına karşın merkeze yakın ok farkıyla milliler, 5-4 mağlup oldu.

Milli takım, Çin'le bugün bronz madalya mücadelesine çıkacak.

  • Paris 2024
  • Mete Gazoz
  • Okçuluk branşı

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