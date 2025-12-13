İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Milli oyuncu sakatlıktan golle döndü! Ozan Kabak attı, Hoffenheim kazandı

Milli oyuncu Ozan Kabak, sakatlık sonrası çıktığı maçta gol sevinci yaşadı. Hoffenheim, Bundesliga'da Hamburg'u 4-1 mağlup etti.

13 Aralık 2025 Cumartesi 19:50
Milli oyuncu sakatlıktan golle döndü! Ozan Kabak attı, Hoffenheim kazandı
Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında, milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, evinde Hamburg'u 4-1 yendi.

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Grischa Prömel ve 31. dakikasında Ozan Kabak'ın attığı gollerle ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Hoffenheim, 65. dakikada Tim Lemperle ve 72. dakikada Fisnik Asllani'nin attığı gollerle farkı dörde çıkardı.

Hamburg, 82. dakikada Rayan Philippe ile bir gol bulsa da Hoffenheim maçtan 4-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu maçla Hoffenheim, puanını 26'ya yükseltirken Hamburg, 15 puanda kaldı.

