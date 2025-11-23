İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli oyuncumuz Deniz Gül gol sevinci yaşadı! Porto kupada turladı
Spor

Milli oyuncumuz Deniz Gül gol sevinci yaşadı! Porto kupada turladı

Porto, Portekiz Kupası 4. turunda Sintrense'i 3-0 mağlup etti. Milli oyuncumuz Deniz Gül, karşılaşmada fileleri havalandıran isimlerden biri oldu.

HABER MERKEZİ23 Kasım 2025 Pazar 01:36 - Güncelleme:
Milli oyuncumuz Deniz Gül gol sevinci yaşadı! Porto kupada turladı
ABONE OL

Portekiz Kupası 4. tur maçında Porto sahasında Sintrense'yi ağırladı.

Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri Borja Sainz, Deniz Gül ve Rodrigo Mora kaydetti.

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül 46. dakikada oyuna girdi.

FARIOLI'DEN DENİZ AÇIKLAMASI

Porto teknik direktörü Francesco Farioli, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Farioli Deniz Gül için, "Onun bizim için düzenli bir seçenek olmadığı ya da oynadığı dakikaların yeterli olmadığı zamanlarda açıkça kendimi ifade etmiştim. Deniz Gül inanılmaz yeteneklere sahip bir oyuncu; fiziksel olarak güçlü, çok hızlı, iyi bir bitirici, topsuz oyunda cömert ve zeki. Çok iyi özelliklere sahip. Şimdi takımda farklı bir statü kazandığını düşünüyorum. Artık ona güvenebileceğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Forvet hattı için takımda rekabet olduğunu dile getiren 36 yaşındaki teknik adam, "Onun geri dönmesi ve tabii ki Luuk de Jong'un da dönmesi güzel. Bu, bir teknik direktör için iyi bir problem; bu seviyede üç forvet oyuncusuna sahip olmak. Potansiyellerini en iyi şekilde kullanmak için farklı çözümler bulmak bize düşüyor." dedi.

Deniz Gül'ü kanat olarak da kullanabileceğini söyleyen Farioli, "Deniz'in ayrıca kanat oyuncusu olarak da oynayabileceğine inanıyorum; bu onun doğal pozisyonu olmasa da, gerekli olduğunda bu rol için iyi özellikleri var. Ayrıca zaman zaman iki forvetle oynamayı da düşünebiliriz ve belirli anlarda bunu değerlendirmeyi planlıyoruz. Üç forvetimizin yeteneklerini en iyi şekilde kullanacak en iyi çözümü bulmak iyi bir meydan okuma olacak." açıklamasında bulundu.

  • Porto
  • Portekiz Kupası
  • deniz gül

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.