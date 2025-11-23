Portekiz Kupası 4. tur maçında Porto sahasında Sintrense'yi ağırladı.

Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri Borja Sainz, Deniz Gül ve Rodrigo Mora kaydetti.

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül 46. dakikada oyuna girdi.

FARIOLI'DEN DENİZ AÇIKLAMASI

Porto teknik direktörü Francesco Farioli, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Farioli Deniz Gül için, "Onun bizim için düzenli bir seçenek olmadığı ya da oynadığı dakikaların yeterli olmadığı zamanlarda açıkça kendimi ifade etmiştim. Deniz Gül inanılmaz yeteneklere sahip bir oyuncu; fiziksel olarak güçlü, çok hızlı, iyi bir bitirici, topsuz oyunda cömert ve zeki. Çok iyi özelliklere sahip. Şimdi takımda farklı bir statü kazandığını düşünüyorum. Artık ona güvenebileceğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Forvet hattı için takımda rekabet olduğunu dile getiren 36 yaşındaki teknik adam, "Onun geri dönmesi ve tabii ki Luuk de Jong'un da dönmesi güzel. Bu, bir teknik direktör için iyi bir problem; bu seviyede üç forvet oyuncusuna sahip olmak. Potansiyellerini en iyi şekilde kullanmak için farklı çözümler bulmak bize düşüyor." dedi.

Deniz Gül'ü kanat olarak da kullanabileceğini söyleyen Farioli, "Deniz'in ayrıca kanat oyuncusu olarak da oynayabileceğine inanıyorum; bu onun doğal pozisyonu olmasa da, gerekli olduğunda bu rol için iyi özellikleri var. Ayrıca zaman zaman iki forvetle oynamayı da düşünebiliriz ve belirli anlarda bunu değerlendirmeyi planlıyoruz. Üç forvetimizin yeteneklerini en iyi şekilde kullanacak en iyi çözümü bulmak iyi bir meydan okuma olacak." açıklamasında bulundu.