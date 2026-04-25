AFC Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Suudi ekibi Al-Ahli, Japonya Ligi takımlarından Machida Zelvia'yı 1-0 mağlup etti.

Al-Ahli'ye şampiyonluğu getiren golü karşılaşmanın 96. dakikasında Firas Al-Bureykan kaydetti.

Al-Ahli'de 68. dakikada Zakaria Al Hawsawi ve 120. dakikada Mohamed Abdurrahman direkt kırmızı kart gördü.

Suudi ekibi bu sonuçla üst üste 2. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

MERİH DEMİRAL, ÜST ÜSTE 2. KEZ ŞAMPİYON

Suudi ekibinde mücadeleye ilk 11'de başlayan Merih Demiral, Al Ahli ile üst üste 2. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.