Milli oyuncumuzdan büyük başarı... Merih Demiral'lı Al Ahli şampiyon!

Milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Japonya temsilcisi Machida Zelvia'yı 1-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 22:42
AFC Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Suudi ekibi Al-Ahli, Japonya Ligi takımlarından Machida Zelvia'yı 1-0 mağlup etti.

Al-Ahli'ye şampiyonluğu getiren golü karşılaşmanın 96. dakikasında Firas Al-Bureykan kaydetti.

Al-Ahli'de 68. dakikada Zakaria Al Hawsawi ve 120. dakikada Mohamed Abdurrahman direkt kırmızı kart gördü.

Suudi ekibi bu sonuçla üst üste 2. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

MERİH DEMİRAL, ÜST ÜSTE 2. KEZ ŞAMPİYON

Suudi ekibinde mücadeleye ilk 11'de başlayan Merih Demiral, Al Ahli ile üst üste 2. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

