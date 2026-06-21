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Spor

Milli para badmintonculardan Fransa'da 5 madalya

Milli para badmintoncular, Fransa'da düzenlenen uluslararası turnuvada 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 21:31 - Güncelleme:
Milli para badmintonculardan Fransa'da 5 madalya
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Fransa'da düzenlenen uluslararası para badminton turnuvasına katılan milliler, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Mulhouse kentindeki organizasyonda tek kadınlarda Emine Seçkin (WH2) ve Tuğçe Çelik (SL4) gümüş, Halime Yıldız ise (SL3) bronz madalya kazandı.

Emine Seçkin, WH1-WH2 çift kadınlar kategorisinde de İsviçreli partneri Cynthia Mathez ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Narin Uluç ise WH1-WH2 karışık çiftler kategorisinde Avusturyalı partneri Johann Faerrer ile bronz madalya aldı.

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