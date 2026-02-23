İSTANBUL 10°C / 6°C
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
  Milli para eskrimci Hakan Akkaya'dan Dünya Kupası'nda altın madalya
Spor

Milli para eskrimci Hakan Akkaya'dan Dünya Kupası'nda altın madalya

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'daki Dünya Kupası'nın Pisa ayağında flöre A kategorisinde altın madalya kazandı. T

23 Şubat 2026 Pazartesi 00:21
Milli para eskrimci Hakan Akkaya'dan Dünya Kupası'nda altın madalya
Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın İtalya ayağında mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasında Hakan Akkaya'nın, Pisa kentindeki organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde altın madalya aldığı belirtilerek "Azmi, tecrübesi ve kararlılığıyla ülkemize bir kez daha büyük gurur yaşatan sporcumuzu yürekten tebrik ediyoruz. Bu önemli başarıda emeği bulunan Türkiye Eskrim Federasyonunu, kıymetli antrenörünü ve teknik ekibimizi de gönülden kutluyoruz." denildi.

  • Hakan Akkaya
  • eskrimci
  • Altın madalya

