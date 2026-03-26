  • Milli para judoculardan Dünya Kupası'nda 5 madalya
Spor

Milli para judoculardan Dünya Kupası'nda 5 madalya

Milli para judocular, Gürcistan'daki Dünya Kupası'nı 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

AA26 Mart 2026 Perşembe 00:55
Gürcistan'da düzenlenen Para Judo Dünya Kupası'na katılan milli sporcular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre 24 ülkeden 163 sporcunun katılımıyla başkent Tiflis'te gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

İlk gün Gökçe Yavuz (J1 erkekler 81 kilo) ve Zeynep Bozdemir'in (J2 kadınlar 52 kilo) bronz madalya kazandırdığı Türkiye, son günde 3 madalya daha aldı.

Merve Uslu Hajabipour (J1 kadınlar 60 kilo) ve Duygu Çete (J2 kadınlar 70 kilo) gümüş, Esmer Taşkın (J1 kadınlar 70 kilo) ise bronz madalya elde etti.

  • judo
  • milli sporcular
  • dünya kupası

