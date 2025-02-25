Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, dünya rekoru kırdı

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, 17-18 yaş kategorisinde de dünya rekoru kırdı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun çevrimiçi düzenlenen şampiyonada erkekler PR2 2 bin metre yarışında 7.34.10'luk derecesiyle gümüş madalya aldığı belirtildi.

Yiğit Doğukan'ın bu derecesiyle 17-18 yaş kategorisinde de yeni dünya rekorunun sahibi olduğu kaydedildi.

Milli sporcu aynı şampiyonada geçen hafta PR2 500 kategorisinde altın madalya kazanmıştı.