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Spor

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'da yarı finalde

Wimbledon'da mücadele eden milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İngiliz rakibi Andy Lapthorne'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

IHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 23:41 - Güncelleme:
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'da yarı finalde
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Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da tekerlekli sandalye Quad kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan yarı finale yükseldi.

Dünya sıralamasında dördüncü sırada bulunan Ahmet Kaplan, Wimbledon Quad tekler çeyrek finalinde dünya beş numarası İngiliz raket Andy Lapthorne ile karşılaştı. Ev sahibi ülkeden Lapthorne'yi 6-2, 1-6, 6-2 mağlup eden Kaplan, Wimbledon Quad kategorisinde yarı finale yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilke imza attı.

Ahmet 11 Temmuz Cuma günü yarı finalde Quad dünya 1 numarası Niels Vink ile karşılaşacak.

Ahmet Kaplan çiftlerde ise yarı final mücadelesinde 2 numaralı seri başı olarak partneri Sam Schroder ile Gregory Slade/ Donald Ramphadi ikilisiyle yarın TSİ en erken 15.00'de karşılaşacak.

  • Ahmet Kaplan
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  • Yarı finale
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