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Spor

Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman'dan iki madalya daha

Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, Para Yüzme Dünya Serisi'nde biri altın olmak üzere iki madalya kazandı.

AA9 Haziran 2024 Pazar 11:01 - Güncelleme:
Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman'dan iki madalya daha
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Fransa'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, biri altın olmak üzere iki madalya daha kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Limoges kentinde gerçekleştirilen organizasyonda daha önce birer gümüş ve bronz madalya alan Turgut Aslan, genç erkekler multi sınıf 50 metre serbestte 31.29'luk derecesiyle altın madalya elde etti.

Milli sporcu, genç erkekler multi sınıf 200 metre karışıkta ise bronz madalya kazanmayı başardı.

Turgut Aslan Yaraman'ın yarın sona erecek organizasyondaki madalya sayısı 4'e yükseldi.

  • Turgut Aslan Yaraman
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