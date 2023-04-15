Milli sporcu Adem Asil'e Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka Aletinde altın madalya milli sporcumuzu yayımladığı mesajla ile tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka finalinde 14.933 puanla altın madalya kazanan milli sporcumuz Adem Asil'i kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla ülkemizi temsil eden ve bizleri gururlandıran milli cimnastikçilerimize başarılarının devamını diliyorum.