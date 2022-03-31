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Spor

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda finale yükseldi.

AA31 Mart 2022 Perşembe 20:10 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 20:10
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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu finale kaldı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 yenerek adını finale yazdırdı. Buse, altın madalya maçında Alman Anna Carmen Schell ile karşılaşacak.

53 kiloda Yunan Maria Prevolaraki'ye tuşla yenilen Zeynep Yetgil, bronz madalya maçında Tatiana Debien (Fransa) ile Iulia Leorda (Moldova) arasındaki repesaj müsabakasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

57 kiloda mücadele eden Elvira Kamaloğlu da Bulgar Evelina Georgieva Nikolova'ya tuşla yenilerek final şansını kaybetti. 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Elvira, bronz madalya maçında Macar Tamara Dollak'ın rakibi oldu.

62 kilo çeyrek finalinde Bulgar Ulgar Taybe Mustafa Yusein'e yenilen Yağmur Çakmak, rakibini finale yükselmesiyle bronz maçına çıkma hakkı elde etti. Yağmur, üçüncülük müsabakasında Polonyalı Natalia Gizela Kubaty ile eşleşti.

Kadınlar 65 kiloda güreşen Aslı Tuğcu ise organizasyona veda etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda repesaj ve madalya müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.

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