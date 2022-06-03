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Spor

Milli sporcu Dilara Narin'den bir gümüş, bir bronz madalya

Milli sporcu Dilara Narin, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

AA3 Haziran 2022 Cuma 20:32 - Güncelleme:
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Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda Türkiye'yi temsil eden Dilara Narin, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden şampiyonada podyuma çıkan Dilara Narin, silkmede 133 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya elde etti. Ay-yıldızlı halterci, toplamda da 232 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Dilara, koparmada ise 99 kiloluk kaldırışıyla şampiyonayı 4. sırada tamamladı.

Organizasyonun 7. günü sonunda Türkiye'nin madalya sayısı 6 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 19 oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, başarısından dolayı Dilara Narin'i kutladı.

Şampiyonanın 8. gününde erkekler 81 kiloda milli sporcu Onur Demirci podyuma çıkacak.

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