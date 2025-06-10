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Spor

Milli sporcu Elif Berfin Altun, Almanya'da rekor kırdı

Almanya'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcumuz Elif Berfin Altun, rekor kırdı.

AA10 Haziran 2025 Salı 20:26 - Güncelleme:
Milli sporcu Elif Berfin Altun, Almanya'da rekor kırdı
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Almanya'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcu Elif Berfin Altun, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Münih'teki organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tüfek mücadeleleri yapıldı.

Milli atıcı Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfek sıralama müsabakasında elde ettiği 634.6 puanla Türkiye rekoru kırarak 5. sıradan final bileti aldı.

Elif Berfin, finaldeki 124.1 puanıyla organizasyonu 8. sırada tamamladı.

  • ISSF Dünya Kupası
  • Elif Berfin Altun
  • Atıcılık Sporları

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