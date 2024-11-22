İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2024 Cuma / 21 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5371
  • EURO
    36,0224
  • ALTIN
    3002.95
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli sporcu Elif Sude Akgül altın madalya kazandı
Spor

Milli sporcu Elif Sude Akgül altın madalya kazandı

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Elif Sude Akgül, altın madalya kazandı.

22 Kasım 2024 Cuma 19:23 - Güncelleme:
Milli sporcu Elif Sude Akgül altın madalya kazandı
ABONE OL

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Elif Sude Akgül, altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, üç gün sonunda 6 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaştı ve ülkeler sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Şampiyona yarın sona erecek.

  • Elif Sude Akgül
  • Altın Madalya
  • Tekvando Şampiyonası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.