  • Milli sporcu Merve Dinçel: Şampiyon olmaya çok alıştım
Milli sporcu Merve Dinçel: Şampiyon olmaya çok alıştım

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa'da da zirveye çıkan Merve, hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya olduğunu söyledi.

AA12 Mayıs 2026 Salı 22:06
2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, çok mutlu olduğunu belirterek "Şampiyon olmaya çok alıştım." dedi.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonada kadınlar 53 kiloda altın madalya alan Merve, final maçından sonra duygularını "Öncelikle çok mutluyum. Şampiyon olmaya çok alıştım. Geçen yıl da dünya şampiyonu olmuştum. O şampiyonluktan sadece 2 hafta sonra Avrupa şampiyonu olmak için antrenmanlara başlamıştım. Çok mutluyum. Eksik tek madalya olimpiyat. İnşallah Los Angeles'ta 2028'de o madalyayı da tamamlayacağım." sözleriyle ifade etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ise Merve ile gurur duyduklarını vurgulayarak "Bir altın madalya bir sporcuya ancak bu kadar yakışır. Geçen yıl dünya şampiyonu olmuştu ve bu ünvanla buraya geldi. Olimpiyat şampiyonluğu da Merve'ye yakışacak. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Almanya'da bugün 3 kez İstiklal Marşımız okunacak bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

  • Merve Dinçel Kavurat
  • Avrupa Şampiyonu
  • 2028 Olimpiyatları

