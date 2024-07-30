İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2024 Salı / 24 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0874
  • EURO
    35,8077
  • ALTIN
    2557.69
  • BIST100
    10691.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli sporcu Merve Vatan 19. sırada yerini aldı
Spor

Milli sporcu Merve Vatan 19. sırada yerini aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı IQ Foil (rüzgar sörfü) kategorisinde milli sporcu Merve Vatan, ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı.

AA30 Temmuz 2024 Salı 19:56 - Güncelleme:
Milli sporcu Merve Vatan 19. sırada yerini aldı
ABONE OL

Milli sporcu Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı IQ Foil (rüzgar sörfü) kategorisinde ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, IQ Foil kategorisinde yarışlar yapıldı.

Milli yelkenci Merve Vatan, üçüncü yarışı 5'inci, dördüncü yarışı 3'üncü, beşinci yarışı 14'üncü, altıncı yarışı 20'nci sırada tamamladı.

Teknik aksaklık nedeniyle yedinci yarışta ise start almayan Merve Vatan, ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı.

IQ Foil'de yarın yarış serisine devam edilecek.

  • Paris 2024
  • rüzgar sörfü
  • Merve Vatan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.