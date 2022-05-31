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Spor

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın, 1 bronz madalya

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, erkekler 73 kiloda 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

AA31 Mayıs 2022 Salı 23:56 - Güncelleme:
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Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular yarıştı.

Erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, silkmede 190 ve toplam 339 kiloluk derecelerle altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Milli sporcu koparmada ise 149 kiloyla bronz madalya kazandı.

Bu sıklette yarışan diğer sporcumuz Batuhan Yüksel koparmada 141, silkmede 173 toplamda da 314 kiloyla müsabakayı tamamladı.

Şampiyonanın 5. Gününde kadınlar 71 kiloda Aysel Özkan podyuma çıkacak.

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