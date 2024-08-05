Milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, tuşla mağlup oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları bugün başladı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, erkekler 130 kilo grekoromen stilde son 16 turunda mindere çıktı.
Mısırlı güreşçi Abdellatif Mohamed'le karşı karşıya gelen Muhammet Hamza, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada bitime 1 dakika 59 saniye kala tuş olarak kaybetti.
Mısırlı Abdellatif Mohamed'in finale çıkması durumunda Muhammet Hamza Bakır, repesaj müsabakası oynama hakkı kazanacak.