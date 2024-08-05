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Spor

Milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, tuşla mağlup oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Muhammet Hamza Bakır, grekoromen stil 130kg son 16 turunda Mısır'dan Abdellatif Mohamed'e tuşla mağlup oldu.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 18:06 - Güncelleme:
Milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, tuşla mağlup oldu
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları bugün başladı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, erkekler 130 kilo grekoromen stilde son 16 turunda mindere çıktı.

Mısırlı güreşçi Abdellatif Mohamed'le karşı karşıya gelen Muhammet Hamza, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada bitime 1 dakika 59 saniye kala tuş olarak kaybetti.

Mısırlı Abdellatif Mohamed'in finale çıkması durumunda Muhammet Hamza Bakır, repesaj müsabakası oynama hakkı kazanacak.

  • Paris 2024 Olimpiyatları
  • Grekoromen Güreş
  • Muhammet Hamza Bakır

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