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Spor

Milli sporcu Nurselen Yalgettekin, Dünya Boks Şampiyonası'nda tur atladı

Avrupa ve Türkiye boks şampiyonu Şırnaklı milli boksör Nurselen Yalgettekin, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Afgan rakibini yenerek bir üst tura yükseldi.

IHA11 Mart 2025 Salı 12:28 - Güncelleme:
Milli sporcu Nurselen Yalgettekin, Dünya Boks Şampiyonası'nda tur atladı
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Sırbistan'nın Niş şehrinde 08-16 Mart tarihleri arasında düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 48 kg'da temsil ede Avrupa ve Türkiye boks şampiyonu milli boksör Nurselen Yalgettekin, Afgan Tamana Ahmadi ile karşılaştı. Milli sporcu, 2. rauntta rakibini RSC (hakemin müsabakayı durdurması) ile mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Yalgettekin ile birlikte Hatice Akbaş, Esmanur Lök ve Sema Çalışkan da rakiplerini mağlup ederek tur atladı.

54 kg'da Hatice Akbaş, Kırgız rakibi Miraiida Tashpolotova'yı 1. rauntta RSC ile mağlup ederek üst tura yükseldi. 63 kg'da Esmanur Lök ise Belaruslu sporcu Ala Ivashkevich karşısında adını üst tura yazdıran bir başka milli sporcu oldu. 70 kg'da mücadele eden Sema Çalışkan, Meksikalı rakibi Darianne Hernandez Olvera'yı mağlup etti ve tur atladı.

  • Nurselen Yalgettekin
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