Milli sporcu Nurselen Yalgettekin, Dünya Boks Şampiyonası'nda tur atladı

Sırbistan'nın Niş şehrinde 08-16 Mart tarihleri arasında düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 48 kg'da temsil ede Avrupa ve Türkiye boks şampiyonu milli boksör Nurselen Yalgettekin, Afgan Tamana Ahmadi ile karşılaştı. Milli sporcu, 2. rauntta rakibini RSC (hakemin müsabakayı durdurması) ile mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Yalgettekin ile birlikte Hatice Akbaş, Esmanur Lök ve Sema Çalışkan da rakiplerini mağlup ederek tur atladı.

54 kg'da Hatice Akbaş, Kırgız rakibi Miraiida Tashpolotova'yı 1. rauntta RSC ile mağlup ederek üst tura yükseldi. 63 kg'da Esmanur Lök ise Belaruslu sporcu Ala Ivashkevich karşısında adını üst tura yazdıran bir başka milli sporcu oldu. 70 kg'da mücadele eden Sema Çalışkan, Meksikalı rakibi Darianne Hernandez Olvera'yı mağlup etti ve tur atladı.