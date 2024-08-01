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  • Milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, 15. sırada tamamladı
Spor

Milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, 15. sırada tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, ilk günü genel klasmanda 43 sporcu arasından 15'inci sırada tamamladı. Yiğit Yalçın Çıtak'ın mücadelesi yarın iki yarışla daha devam edecek.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 22:05 - Güncelleme:
Milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, 15. sırada tamamladı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, ilk günü genel klasmanda 43 sporcu arasından 15'inci sırada tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 7 kategorisinde yarışlara devam edildi.

İlk yarışı 18'inci, ikinci yarışı 13'üncü sırada bitiren milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, ilk günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 15'inci sırada tamamladı.

Yiğit Yalçın Çıtak'ın mücadelesi yarın iki yarışla daha devam edecek. ILCA 7'de 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.

  • Yiğit Yalçın Çıtak
  • Paris 2024
  • ILCA 7

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