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Spor

Milli sporcu Yunus Emre Başar'dan gümüş madalya

Milli sporcu Yunus Emre Başar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda gümüş madalya kazandı.

AA2 Nisan 2022 Cumartesi 21:41 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 21:41
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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yunus Emre Başar, grekoromen stil 77 kiloda gümüş madalya aldı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Yunus Emre, finalde Ermeni Malkhas Amoyan ile karşılaştı.

İlk devreyi 3-0 önde tamamlayan Yunus Emre, üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 4-3 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi Yunus Emre Başar, elemelerde Fransız Ibrahim Ghanem, çeyrek finalde Hırvat Antonio Kamenjasevic'i 9-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Bulgar Aik Mnatsakanian'ı 7-3 yenerek finale yükselmişti.

Yunus Emre, geçen yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

  • Yunus Emre Başar
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