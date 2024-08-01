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Spor

Milli sporcu Yusuf Dikeç, rahatlığıyla dünyada gündem oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış şekli nedeniyle dünya gündemine oturdu.

1 Ağustos 2024 Perşembe 09:19 - Güncelleme:
Milli sporcu Yusuf Dikeç, rahatlığıyla dünyada gündem oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı.

Kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

EKİPMANSIZ VE ELİ CEBİNDE

Havalı Tabanca kategorisinde temsilcimiz Yusuf Dikeç'in ekipmansız ve eli cebinde atış yapması çok konuşuldu.

Yusuf Dikeç'in Sırp rakibi ise bulanıklığı önlemek için ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması dış basında gündem ve mizah konusu oldu.

BAKAN BAK: HERKES AYAĞINI DENK ALSIN

Dikeç'in duruşunun ikonikleşmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan da paylaşım geldi. Bakan Bak paylaşımında, "Anlık Olimpiyat köyünden bildiriyorum; herkes ayağını denk alsın! Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu!" ifadelerine yer verdi.

HAYAT FELSEFESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in olimpiyat sayfasında yer alan hayat felsefesi bölümünde, "Başarı, elleriniz cebinizdeyken gelmez." yazdığı görüldü.

  • Yusuf Dikeç
  • Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
  • Şevval İlayda Tarhan

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