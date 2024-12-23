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Spor

Milli sporcu Yusuf Dikeç'e, fahri doktora payesi verildi

Milli sporcu Yusuf Dikeç'e, Süleyman Demirel Üniversitesince fahri doktora payesi verildi

23 Aralık 2024 Pazartesi 19:38 - Güncelleme:
Milli sporcu Yusuf Dikeç'e, fahri doktora payesi verildi
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Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla ilgi çeken Yusuf Dikeç'e, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından fahri doktora payesi verildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç, SDÜ Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, başarının dünyada her zaman dikkati çektiğini söyledi.

Başarının dini, dili, ırkı ne olursa olsun dünyanın her yerinde kabul gördüğünü belirten Dikeç, "Gençler zamanını iyi kullansın. İşiniz sadece öğrencilik değil, zaman çok değerli. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda Süleyman Demirel Üniversitesinin bir takımını, uluslararası ve Türkiye'deki yarışmalarda göreceğiz." dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun halterde lokomotif olduğunu belirten Dikeç, "Süreyya Ayhan çıktı ondan sonra genç kızlarımızın hepsi şortunu giydi ve atletizme başladı. Mete Gazoz okçulukta ismini duyurdu. Bu madalyadan sonra atıcılık sporunun da gelişeceğine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dikeç, sporcuların asli görevinin ülkeye madalya kazandırmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci görevimizde ülke temsiliyeti, yurt dışına gittiğinizde gözler hep sizin üstünüzde oluyor. Oturmanızla, kalkmanızla, davranışlarınızla, başarınızla insanlar sizi hep inceliyor. 24 yıldır bu sporu yapıyorum. Beşinci olimpiyatımda ancak madalyayı aldım. Başarılı olduğun zaman dünyadaki gençler, dünyadaki antrenörler kabul görebiliyor. Artık sizinle oturmak istiyor, sizinle kahve içmek istiyor, sizinle kamplar yapmak istiyor. Ne için olursa olsun yurt dışına gittiğiniz zaman ülkenizin arkanızda olduğunu ve ülkenizi temsil ettiğinizi unutmayın."

Konuşmaların ardından SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, milli sporcu Dikeç'e "fahri doktora" belgesini takdim etti.

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