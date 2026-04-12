Milli sporcu Zeynep Sönmez ana tabloda! Stuttgart'ta büyük başarı

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'sinde elemeleri geçerek ana tabloya yükseldi.



Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki organizasyonda elemelerde yarıştı.



İlk eleme turunda Alman Victoria Pohle'yi 2-0 (6-3, 6-4) yenen Zeynep, final turunda da Alman rakibi Anna-Lena Friedsam'ı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.



Milli sporcu, ana tablodaki ilk maçında 5 numaralı seri başı, dünya 8 numarası Jasmine Paolini ile karşılaşacak.

AHMET KAPLAN, GÜNEY KORE'DE ŞAMPİYON

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Güney Kore'de düzenlenen Daegu Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Daegu kentindeki organizasyonda Ahmet Kaplan, tekler quad kategorisinde mücadele etti.

Milli sporcu, finalde Avusturyalı rakibi Jin Woodman'ı 2-0 (6-2, 6-4) mağlup ederek kariyerindeki 13. tekler quad şampiyonluğunu elde etti.