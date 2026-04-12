İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli sporcu Zeynep Sönmez ana tabloda! Stuttgart'ta büyük başarı
Spor

Milli sporcu Zeynep Sönmez ana tabloda! Stuttgart'ta büyük başarı

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix elemelerini kayıpsız geçerek ana tabloya yükseldi ve dünya 8 numarası Jasmine Paolini ile eşleşti.

AA12 Nisan 2026 Pazar 18:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'sinde elemeleri geçerek ana tabloya yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki organizasyonda elemelerde yarıştı.

İlk eleme turunda Alman Victoria Pohle'yi 2-0 (6-3, 6-4) yenen Zeynep, final turunda da Alman rakibi Anna-Lena Friedsam'ı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

Milli sporcu, ana tablodaki ilk maçında 5 numaralı seri başı, dünya 8 numarası Jasmine Paolini ile karşılaşacak.

AHMET KAPLAN, GÜNEY KORE'DE ŞAMPİYON

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Güney Kore'de düzenlenen Daegu Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Daegu kentindeki organizasyonda Ahmet Kaplan, tekler quad kategorisinde mücadele etti.

Milli sporcu, finalde Avusturyalı rakibi Jin Woodman'ı 2-0 (6-2, 6-4) mağlup ederek kariyerindeki 13. tekler quad şampiyonluğunu elde etti.

  • zeynep sönmez
  • tenis
  • grand prix

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.