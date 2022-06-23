İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2022 Perşembe / 24 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3583
  • EURO
    18,3006
  • ALTIN
    1020.05
  • BIST100
    2543.21
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli sporcu Zilan Ertem'den altın madalya
Spor

Milli sporcu Zilan Ertem'den altın madalya

Milli sporcu Zilan Ertem, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda finalde Slovak Patricia Tomankova'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Zilan Ertem, altın madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gün müsabakalarında kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem, finalde Slovak Patricia Tomankova'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Organizasyonda aynı kiloda mücadele eden milli sporcu Begümnaz Doğruyol ise çeyrek finalde Fransız rakibi Jehanne De Bouard'a yenildi. 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya da sıkletinde 5'inci oldu.

40 ülkeden 189 kadın ve 231 erkek sporcunun mücadele ettiği Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, 26 Haziran'da sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.