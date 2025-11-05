Milli sporcular, 6. İslami Dayanışma Oyunları için Riyad'a gitti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları için halter, judo, masa tenisi ve yüzme branşlarında mücadele edecek sporcu ile antrenörlerinden oluşan kafile İstanbul Havalimanı'ndan Riyad'a gitti.

Oyunlardaki yarışmaları erken başlayan voleybol ve boks kafileleri daha öncesinde Riyad'a gitmişti.

6. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi açılış töreni, 7 Kasım Cuma günü Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak.

Türkiye, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda 20 spor dalında 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.