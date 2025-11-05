İSTANBUL 19°C / 14°C
  • Spor
Spor

Milli sporcular, 6. İslami Dayanışma Oyunları için Riyad'a gitti

Milli sporcular, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından Riyad'da düzenlenecek 6. İslami Dayanışma Oyunları için Suudi Arabistan'a hareket etti.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Milli sporcular, 6. İslami Dayanışma Oyunları için Riyad'a gitti
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları için halter, judo, masa tenisi ve yüzme branşlarında mücadele edecek sporcu ile antrenörlerinden oluşan kafile İstanbul Havalimanı'ndan Riyad'a gitti.

Oyunlardaki yarışmaları erken başlayan voleybol ve boks kafileleri daha öncesinde Riyad'a gitmişti.

6. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi açılış töreni, 7 Kasım Cuma günü Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak.

Türkiye, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda 20 spor dalında 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

  • 6. İslami Dayanışma Oyunları
  • Riyad
  • milli sporcu

