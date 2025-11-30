İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli sporcular, Abu Dabi'de 39 madalya kazandı
Spor

Milli sporcular, Abu Dabi'de 39 madalya kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular, 7 altın, 8 gümüş ve 24 bronz olmak üzere toplam 39 madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

AA30 Kasım 2025 Pazar 00:06 - Güncelleme:
Milli sporcular, Abu Dabi'de 39 madalya kazandı
ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 7 altın, 8 gümüş ve 24 bronz olmak üzere toplam 39 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Abu Dabi'de düzenlenen ve 84 ülkeden 2 bin sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Türkiye'nin 103 sporcu ile temsil edildiği şampiyonada 60 kiloda Asuman Cıglıoğlu, 81 kiloda Bayram Eren Celep, 55 kiloda Betül Zararsız, 56 kiloda Elif Ceren Şanlı, 67 kiloda Emre Korkmaz, 91 kiloda Kadir Yıldırım ve 48 kiloda Özlem Melek Korkmaz altın madalya kazandı.

Şampiyonada Cebrail Gençoğlu, Ekin Öykü Aydoğmuş, Faysal Sılıv, Kerem Öz, Mücahit Milli, Serdar Şayık, Yakub Alperen Kaysi, Zafer Şayık da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Abdüssamet Uğurlu, Adem Gül, Ali Koyuncu, Arda Baş, Ayşe Kaplan, Berk Düzenli, Beytullah Gökalp, Beyza Çetinkaya, Çetin Karapınar, Dilek Erol, Duygu Turan, Ebru Ünver, Fatmahanım Gökce, Ferit Özdemir, Fevzi Kurt, Halil İbrahim Birlik, Hilal Orhan Kurt, Kaan Tok, Nejat Derin, Sefa Sönmez, Sena Amine Nur Özgen, Ünal Alkayış, Yusuf Ercenk Aşar ve Zeynep Çetintaş ise bronz madalya aldı.

  • Dünya Kick Boks Şampiyonası
  • Türk Sporcular
  • Abu Dabi

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.