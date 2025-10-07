İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7068
  • EURO
    48,8966
  • ALTIN
    5308.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli sporculardan cimnastikte 4 madalya
Spor

Milli sporculardan cimnastikte 4 madalya

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler artistik cimnastikte takımlarda 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 4 madalya elde etti.

AA7 Ekim 2025 Salı 01:42 - Güncelleme:
Milli sporculardan cimnastikte 4 madalya
ABONE OL

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler artistik cimnastikte takımlarda 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 4 madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 9 ülkeden 29 sporcu katıldı.

COMEGYM Başkanı Sofiane Zahi ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili ve COMEGYM Asbaşkanı İsmail Göktekin'in yerinde takip ettiği organizasyonda milli sporcular, takımlar kategorisinde 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 4 madalyanın sahibi oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Yıldız erkekler takım

1- İtalya

2- Türkiye

3- Cezayir

- Yıldız erkekler genel tasnif

1- Andrea Bertasi (İtalya)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

- Genç erkekler takım

1- Mısır

2- Türkiye

3- Fas

- Genç erkekler genel tasnif

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Ege Ertöz (Türkiye)

3- Abdallah Baraka (Mısır)

Organizasyon, yarın bireysel alet finalleriyle sona erecek.

  • Türkiye cimnastik
  • gümüş madalya
  • COMEGYM şampiyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.