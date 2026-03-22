İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3359
  • EURO
    51,3437
  • ALTIN
    6406.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli taekwondoculardan Belçika'da madalya yağmuru!
Milli taekwondoculardan Belçika'da madalya yağmuru!

Milli taekwondocular, Belçika Açık Turnuvası'nda toplam 30 madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Ay-yıldızlı sporcular turnuvayı 8 altın, 12 gümüş ve 10 bronz madalyayla tamamladı.

IHA22 Mart 2026 Pazar 23:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye Genç ve Büyük Taekwondo Milli Takımları, Belçika Açık Taekwondo Turnuvası'nda toplam 30 madalya kazandı.

Belçika'nın Lommel şehrinde düzenlenen turnuvada Türkiye'yi büyükler kategorisinde 38, gençler kategorisinde ise 20 sporcu temsil etti. Ay-yıldızlı sporcular, toplamda 8 altın, 12 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 30 madalya elde etti. Türkiye, büyükler kategorisinde 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz, gençler kategorisinde ise 4 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Turnuvada uluslararası hakem Sinem Gültaş da en iyi hakem ödülüne layık görüldü.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

BÜYÜKLER

Altın: Merve Dinçel Kavurat (53kg), Hatice Pınar Yiğitalp (62kg), Nafia Kuş Aydın (+73kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87kg)

Gümüş: Sıla Irmak Uzunçavdar (53kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg), Deniz Dağdelen (54kg), İbrahim Öter (63kg), Ferhat Can Kavurat (74kg)

Bronz: Hatice Kübra İlgün (57kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73kg), Enes Kaplan (58kg), Ömer Furkan Körpe (74kg), Orkun Ateşli (87kg), Enbiya Taha Biçer (+87kg)

GENÇLER

Altın: Nehir Tekin (55kg), Utku Kap (45kg), Yunus Emre Özden (48kg), Altuğ Gesge (51kg)

Gümüş: Zeynep Zilan Ülgüt (42kg), Medine Gül Turan (44kg), Fatma Zehra Akyazıcı (49kg), Elif Esmira Özdirim (63kg), Abdurrahman Yılmaz Kılıç (55kg), Eymen Akyol (59kg), Yusuf Efe Mızrak (+78kg)

Bronz: Neslihan Bozkurt (46kg), Aslı Cemre Ceylan (52kg), Zeynep Nil Menekşe (68kg), Tunahan Yörük (78kg)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.