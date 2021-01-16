İSTANBUL 3°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
Spor

Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda averajla lider olarak grubu tamamladı ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

DHA16 Ocak 2021 Cumartesi 23:01 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:01
ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'ya 3-1 mağlup olmasına rağmen set averajıyla grubunu lider olarak tamamladı. Milliler, bu sonuçla birlikte 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

SALON: Boris Trajkovski

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)

KUZEY MAKEDONYA: Andonov, N.Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, G.Gjorgiev, Milev, Nikolovski (L), Angelovski (L)

TÜRKİYE: Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Burak (L) (Metin, Faik Samed, Efe, Volkan (L), Burak Güngör, Arda)

SETLER: 25-19, 21-25, 25-23, 25-18

SÜRE: 105 dakika (26, 26, 28, 25)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.