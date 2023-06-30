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Spor

Milli Takım, Avrupa şampiyonu oldu

Fransa'da düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda milli takım 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

IHA30 Haziran 2023 Cuma 20:42 - Güncelleme:
Milli Takım, Avrupa şampiyonu oldu
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı da veren ve Fransa'nın Montargis şehrinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 14 sporcudan 7'si madalya kazandı. K44 kategorisinde yapılan müsabakalarda kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve 57 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan ile 63 kiloda Mahmut Bozteke Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci gümüş, 65 kiloda Lütfiye Özdağ ile erkekler 70 kiloda Fatih Çelik ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar 2022 yılının ardından bir kez daha takım halinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

  • Avrupa Taekwondo Şampiyonası
  • Fransa
  • milli takım başarısı

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