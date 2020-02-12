'Milli takım çalıştırmak istemiyorum'

12.02.2020 17:21 - Güncelleme: 12.02.2020 17:21

Beşiktaş ile yolları ayrılan Abdullah Avcı'nın, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilmişti.

TRT SPOR muhabiri Tuna Akdemir'in 1. ağızdan aldığı ve aktardığı bilgiye göre, Abdullah Avcı'ya teklif geldi ancak Avcı bir görüşme gerçekleştirmedi ve planlamasında milli takım çalıştırmak yer almıyor.

Aynı zamanda Abdullah Avcı, Azerbaycan Milli Takımı'na sıcak bakmıyor ve dinlenme aşamasında; resmi teklif durumunda da Avcı'nın kibar bir şekilde geri çevireceği kaydedildi.

Öte yandan bir basın toplantısı düzenlemeyi düşünmeyen Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın ligde iyi sonuçlar almasından dolayı bunu şu anda gerçekleştirmeyeceği ve bir algı yaratmamak adına iptal etmeye karar verdiği kaydedildi.