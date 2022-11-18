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Spor

Milli Takım, Çekya maçına hazır

Hazırlık maçında Çekya ile Gaziantep'te karşılaşacak olan A Milli Takım'da karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı.

IHA18 Kasım 2022 Cuma 21:54 - Güncelleme:
Milli Takım, Çekya maçına hazır
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A Milli Futbol Takımı, yarın Çekya ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını Gaziantep Kalyon Stadı'nda yaparak maç saatini beklemeye başladı.

A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Çekya maçı öncesi son hazırlıklarını yaptı. A Milli Takım, zorlu maç öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde son çalışmasını yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilirken, çalışma basına kapalı olarak devam etti.

A Milli Futbol Takımı, son çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

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