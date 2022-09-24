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Spor

Milli Takım, Faroe Adaları'nda

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacağı maç için, bu ülkenin Vagar Havalimanı'na indi.

AA24 Eylül 2022 Cumartesi 00:07 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak İstanbul'dan Danimarka'nın Billund şehrine, buradan da Faroe Adaları'nın Vagar Havalimanı'na indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da bulundu.

Aday kadroya dün oynanan Lüksemburg karşılaşmasının ardından dahil edilen Umut Bozok, Ravil Tagir ve Berkay Özcan da kafilede yer aldı.

Kadroya dahil edilen bir diğer isim Cenk Özkaçar da ay-yıldızlı kafileden önce sabah saatlerinde Faroe Adaları'na geldi ve takımın konaklayacağı otele geçti.

Faroe Adaları-Türkiye karşılaşması, 25 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te Torsvollur Stadı'nda oynanacak.

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