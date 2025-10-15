A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini açan Kenan Yıldız, milli takım ile kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Müsabakanın 14. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Yıldız, aşırtma vuruşla kaleci Giorgi Mamardashvili'nin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Milli formayla 3. golünü kaydeden 20 yaşındaki futbolcu toplam gol sayısını da 5'e çıkardı. Böylece Kenan Yıldız, A Milli Takım kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.