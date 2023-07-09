İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2023 Pazar / 21 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli Takım, Letonya'yı farklı geçti
Spor

Milli Takım, Letonya'yı farklı geçti

Konya'da düzenlenen Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Letonya'yı 65-51 yendi.

9 Temmuz 2023 Pazar 00:52 - Güncelleme:
Milli Takım, Letonya'yı farklı geçti
ABONE OL

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 18-8 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren milliler, devreyi 34-20 önde kapattı.

Üçüncü periyotta farkı açan milli takım, etkili oyunuyla periyodu 51-36 önde bitirdi. Son periyotta da rakibinin öne geçmesine izin vermeyen ay-yıldızlılar müsabakayı 65-51 kazandı.

Milliler, 5'incilik mücadelesinde yarın Macaristan ile 14.00'te karşılaşacak.

Öte yandan yarı finalin ilk maçında Slovenya, Sırbistan'ı 89-65 yendi. Yarı finalin diğer karşılaşmasında ise Fransa, İspanya'yı 82-49 mağlup etti.

Slovenya ile Fransa, yarın 21.30'da finalde karşı karşıya gelecek.

  • Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
  • Türkiye
  • Letonya maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.